Dijital ruble seneye test edilecek

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital ruble platformunun prototipini 2022 yılının ilk çeyreğine yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı..

Nabiullina dijital ruble için son kararı vermeden önce bu prototipi gelecek yıl test edeceklerini ifade etti.

Ayrıca ulusal dijital ruble platformunu gelecekte diğer merkez bankası dijital para sistemleri ile bağlantılı hale getirmenin yollarını düşünmesi gerektiğini de söyledi.