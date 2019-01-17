17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dijital reklamcılık sektörünün meslek örgütü IAB’nin (Interactive Advertising Bureau) Türkiye ayağı IAB Türkiye 5. Olağan Genel Kurulu’nu 16 Ocak 2019’da gerçekleştirdi.
2019-2020 döneminde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçildiği toplantıda son üç dönemden bu yana IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Neslihan Olcay IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
DR. MAHMUT KURŞUN: DİJİTALİN EN BÜYÜK REKLAM MECRASI OLACAĞI GÜNLER ÇOK YAKIN
2015 yılından bu yana 2 dönemdir başkanlığı yürütmekte olan ve Genel Kurul’da söz alan Dr. Mahmut Kurşun, geride kalan iki senede yapılan çalışmaları değerlendirirdi. Konuşmasında iki yıl boyunca Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarında görev alan üyelere teşekkür eden Dr. Mahmut Kurşun, “Dijitalin en büyük reklam mecrası olacağı günler çok yakın. Başkanlığı üstlendiğim dönemde ölçümleme, marka güvenliği, insan kaynağı, reklam engelleyiciler, veri, kişisel verilerin gizliliği vs. gibi birçok konuda çalıştık. Bunlardan en önemlisi ise “Dolaysız Marka Ekonomisi”. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor.” dedi. Kurşun, sözlerini bitirirken yeni IAB Türkiye yönetimine başarılı, verimli bir dönem dileyerek “Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak” dedi.
IAB TÜRKİYE YENİ GÖREV DAĞILIMI ŞÖYLE OLDU;
Yönetim Kurulu
Başkan: Reklamcılar Derneği - Neslihan Olcay
Başkan Yardımcıları :
Reklamverenler Derneği - Ayşen Akalın,
Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Selim Gülmen
Üyeler
Akbank T.A.Ş. - Murat Göllü
Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun
Demirören İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. - Rima Erdemir
Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan
Estetik Yayıncılık A.Ş. - Erhan Acar
Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic.Ltd. Şti. - Cemal Burak Yılmaz
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. - Yeşim Öztekin
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. - Bülent Ayanoğlu
Logaritma Internet ve Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti. - Ekin İlyasoğlu Muslu
Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen
Optimum Media Direction Medya Hizmetleri Anonim Şirketi - Atakan Demirci
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş
Up İletişim Ve Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Kural
Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Erdem Günay
Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci
Yıldız Holding A.Ş. - Didem Doğan
Zer Merkezi Hiz. ve Tic. A.Ş. - Emrah Ateş
Yedek Üyeler
Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. - İlkan Gökyılmaz
Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş. - Selim Topaloğlu
Ph Reklam Danışmanlık San. Tic. A.Ş. - Cüneyt Devrim
Demirören Tv Holding A.Ş - Vadi Dipçin
Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji San. Tic. A.Ş. - Aytek Açık
Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. - Banu Çelikkaya
Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan
T. Garanti Bankası A.Ş. - Sezin Gül Tanrıverdi
Pınar Su Tic.A.Ş - Mutlu Aytemur
L'oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. - Sinem Sandıkçı
Denetim Kurulu
Üyeler
Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elk. Bilg. ve Haberleşme Hiz. A. Şti. - Orsan Erksoy
Ing Bank A.Ş. - Elif Terzi Tezel
Rafineri Reklamcılık Hiz. Tic.A.Ş. - Serkan Parker
Yedek Üyeler
SEM Internet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. - Latif Ali Yılmaz
MG Medya Yayıncılık Hizmetleri Tic. A.Ş. - Gönül Sayan Birkiye
Mccann Erickson Reklamcılık A.Ş. - Melda Barkın
DİSİPLİN KURULU
Üyeler
Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elk. Bılg. Ve Haberleşme Hız. A. Şti. - Orsan Erksoy
Proses Dizayn Ve Tanıtım Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Coşkun Yeşilbaş
Admatic Medya A.Ş. - Savaş Yılmazer
Yedek Üyeler
Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. - Ömer Umut Güleç
Sesliharfler Reklam Tanıtım Ve Yayın Hizm. San Ve Tic. A.Ş. - Görkem Uraz
Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş - Efe Volkan
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