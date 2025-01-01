Yurt dışı çıkışlarında kullanılan basılı harç pulları, 2025 itibarıyla yerini dijital sisteme bırakıyor. Yeni düzenleme kapsamında, harç pullarına artık online platformlar üzerinden kolayca erişilebilecek. Ancak, daha önce alınan basılı harç pullarının akıbeti ve geçerliliği hakkında soru işaretleri devam ediyor. Peki, mevcut basılı harç pulları kullanılabilecek mi? 2025 yılı için belirlenen yurt dışı harç pulu ücreti ne kadar oldu? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...