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        Haberler Bilgi Ekonomi Dijital harç pulu uygulaması başladı! Dijital harç pulu nereden alınır, ne zamandan itibaren geçerli, eski basılı harç pulu ne olacak?

        Dijital harç pulu uygulaması başladı: Önceden alınan basılı harç pulu ne olacak?

        Yeni yılın başlamasıyla birlikte, yurt dışı çıkış harç pullarında önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, artık bu harç pulları dijital ortamda temin edilebilecek. Bu düzenleme, daha önce basılı olarak alınan harç pullarının geçerliliği ve kullanım koşullarını gündeme getirdi. Peki, eski basılı harç pullarının kullanımı ne zamana kadar devam edecek? İşte bu değişiklikle ilgili merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:26
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        • 1

          Yurt dışı çıkışlarında kullanılan basılı harç pulları, 2025 itibarıyla yerini dijital sisteme bırakıyor. Yeni düzenleme kapsamında, harç pullarına artık online platformlar üzerinden kolayca erişilebilecek. Ancak, daha önce alınan basılı harç pullarının akıbeti ve geçerliliği hakkında soru işaretleri devam ediyor. Peki, mevcut basılı harç pulları kullanılabilecek mi? 2025 yılı için belirlenen yurt dışı harç pulu ücreti ne kadar oldu? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

        • 2

          YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERİYOR

          Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.

        • 3

          YENİ YILDA HARÇ PULU NASIL ALINACAK?

          Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

        • 4

          DAHA ÖNCE ALINAN HARÇ PULLARI NE OLACAK?

          2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.

        • 5

          2025 YURT DIŞI HARÇ ÜCRETİ

          Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos'tan itibaren 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükselecek.

        • 6

          HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI

          İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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