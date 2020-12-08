Maradona geçtiğimiz hafta 60 yaşında hayata veda ettiğinde arkasında hayatının karmaşıklığını ve dönem dönem yaşadığı sıkıntıları da yansıtan bir miras bıraktı. Maradona'nın ölümünden bu yana servetinin boyutları, mirasçılarının kim olduğu ve nasıl bir pay alacakları konuşuluyor.
Her şeyden önce ünlü futbolcunun geniş bir ailesi vardı. Onlarca yıl boyunca en az 6 farklı kadınla yaşadığı ilişkilerden yine en az 8 çocuğu olduğu biliniyor. BBC'nin habernine göre normal olarak mirasının bu 8 çocuğu arasında eşit olarak dağıtılması beklenir.
Fakat henüz Maradona'nın bir vasiyeti olup olmadığı henüz açıklanmış değil ve Arjantinli hukukçular ve gazeteciler miras paylaşımının çok kolay olmayacağı görüşünde.
Beklenen, daha ziyade aile anlaşmazlıkları, DNA testleri ve henüz kanıtlanmamış babalık iddiaları da dahil konularla uzadıkça uzayacak hukuk süreçleri.
İşin diğer boyutunu ise Maradona'nın servetinin gerçek boyutlarının belirlenmesi oluşturacak. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'deki bir hukuk firmasından Elias Kier Joffe "Miras süreci tahminimce tam bir kaos olacak ve halledilmesinin uzun süreceğini düşünüyorum" dedi.
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