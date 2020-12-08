Maradona'nın resmen kabul ettiği 8 çocuğu bunlar. Ama Maradona'nın babaları olduğuna inanan en az iki kişi daha var. Arjantinli 19 yaşındaki Santiago Lara ve 23 yaşındaki Magali Gil onun çocukları olduklarını ve bunu kanıtlamak için yasal yollara başvuracaklarını söylüyorlar. Kanıtlanabildiği takdirde onlar da Maradona'nın mirasından bir pay alabilecek.