Diego Maradona hayatını kaybetti!

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin'de yayın yapan Clarin, 4 Kasım'da beyin ameliyatı geçiren ve 12 Kasım'da taburcu edilen efsanenin kalp krizi geçirdiğini ve kurtarılamadığını duyurdu. Diario Sport ise Maradona'nın kaybının doğrulandığını belirtti.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI: SONSUZA KADAR

Arjantin Milli Takımı'nın Twitter hesabından da Maradona'nın hayatını kaybetmesi sonrası bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Hoşçakal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte sonsuza kadar kalacaksın" denildi.

PELE: DOSTLARI BÖYLE KAYBETMEK ÇOK ÜZÜCÜ

Dünyanın en iyi futbolcuları tartışmasında Diego Maradona'nın rakibi olarak gösterilen Brezilyalı efsane Pele de, Maradona'nın ölümü sonrasında açıklama yaptı. Pele "Dostları bu şekilde kaybetmek çok üzücü. Kesinlikle bir gün gökyüzünde topa birlikte vuracağız" ifadelerini kullandı.