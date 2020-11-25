60 yaşında hayatını kaybeden Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’in İngiltere’yi 2-1 yendiği maçta attığı ikinci gol, birçok otorite tarafından "yüzyılın golü" olarak kabul ediliyor ancak daha çok ilk golü yani "Tanrı'nın eli" konuşuluyor.
Tarihler 22 Haziran 1986'yı gösterdiğinde Meksika'nın ünlü Aztek Stadı'nda iki futbol devi karşı karşıya geliyordu. Arjantin ile İngiltere, Falkland Savaşı'ndan sadece 4 yıl sonra 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde birbirlerine rakip oldu. Arjantin yarı finale 2-1'lik galibiyetle çıkarken Diego Maradona'nın rakip filelere yolladığı bir gol belki de yüzyıllar boyunca unutulmayacaktı.
Mücadelede dakikalar 51'i gösterirken gelişen Arjantin atağında Hodge'ın ters vuruşunda penaltı noktasına doğru koşan Diego Maradona, kaleci Shilton karşısındaki yaklaşık 30 santimetrelik boy dezavantajını eliyle kapatmış ve İngiliz file bekçisinden önce topa dokunarak gol atmıştı.
Bu golden sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahne alan Diego Maradona, Hector Enrique'den aldığı topu 60 metre sürerek Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick ve Peter Shilton'ı; sonra yine Butcher'ı alt ederek ağları havalandırmıştı. Futbol açısından çok daha zor ve estetik olan bu gol değil, ilki hafızalara kazınmıştı.
Daha sonraları "Golü elle mi attın?" soruları üzerine konuşan Diego Maradona "Tanrı'nın eliydi" cevabını vermiş ve bu yanıt da tarihe geçmişti.
"SEMBOLİK İNTİKAM"
Asif Kapadia'nın yönetmenliğini yaptığı belgeselde bu konuya dair açıklama yapan Maradona, golden 4 yıl önceki Falkland Savaşı'nı hatırlatmış ve bu golün sembolik bir intikam olduğunu dile getirmişti. Arjantinli efsane, o dönem İngilizlerin "Tanrı bize yardım elini uzattı" deyimini sık sık kullandığını belirtmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!