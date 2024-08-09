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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Die, Antwoord İstanbul'a geliyor

        Die, Antwoord İstanbul'a geliyor

        Sevilen Güney Afrikalı hip-hop ikilisi Die, Antwoord, 26 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:31
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        Die, Antwoord İstanbul'a geliyor
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        “Fatty Boom Boom”, “Ugly Boy”, “Baby’s on Fire”, “Pitbull Terrier”, “Rich Bitch ve “Baita Jou Sabela” gibi şarkılarıyla çok sevilen Güney Afrikalı hip-hop ikilisi Die, Antwoord, 26 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak.

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        Uzun bir aradan sonra “ZEF: The Story Of Die Antwoord” adlı belgesel ile hayranlarıyla tekrar buluşan ikili, “Uıt De Hemel Gevallen” albümünü yayımladı. “Reanımated” adlı turnesine çıkmaya hazırlanan grubun İstanbul konseri hayranları tarafından merakla bekleniyor. Yeni albüm tanıtım turnesi kapsamında gerçekleşecek konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Die, Antwoord
        #Maximum Uniq
        #bkm
        #konser
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