Didim'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre Mehmet Günay'ın kullandığı 61 ACV 950 plakalı otomobil, Didim-Akbük yolu Konya Kültür Sitesi Kavşağı'nda Emre Karşıgil idaresindeki 34 DPR 308 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki İnci Günay, Yasemin Günay, Raşit Turan Taşdemir ve Furkan Efe Çil yaralandı.

AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Günay, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.