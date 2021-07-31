Didim'deki yangında 3 gözaltı!

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 3 zanlı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tekağaç mevkisinde çıkan yangın rüzgar etkisiyle büyümüş, yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmıştı.