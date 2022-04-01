Didim'de yaşayan Alman ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Alman vatandaşı yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Didim ilçesi Efeler Mahallesi 2253 Sokak'taki Deniz Ünal Apartmanı'nda meydana geldi. Bir süre önce ilçede yaşamaya başlayan Alman vatandaşı 70 yaşındaki F.E.A., apartmandaki bir daireyi kiraladı. Ocak ayında evine yerleşen Alman vatandaşından komşuları 5 gündür haber alamayınca durumu ev sahibine bildirdi.

Ev sahibi çilingir yardımıyla girdiği evde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibi durumu Emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve savcılık incelemesinin ardından Alman vatandaşın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilen 70 yaşındaki şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.