Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, seyyar satıcı tarafından bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, ekibiyle Çarşamba Pazarı'nda denetime çıktı.

Pazar yerinde seyyar satıcılık yaptığı belirtilen B.T. ile zabıta ekibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmada B.T, Hacıfettahoğlu'nu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli B.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Hacıfettahoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.