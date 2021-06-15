Belediye başkanına beyzbol sopalı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve şahsi, avukatı akşam yemeğinin ardından kahve içtikleri sırada saldırıya uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevkedilirken, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye personeli olay yerine geldi. İHA'nın haberine göre; Atabay ve avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.
İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri, şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
"TÜM KADROLARLA BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"
Olayın duyulmasının ardından Didim’e gelen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu.
Çankır, “Talihsiz bir haber aldık ve buraya intikal ettik. Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay’a mefhum bir saldırı bilgisi aldık. Sağlık durumu genel olarak iyi; Aydın Valiliği, Didim Kaymakamlığı, il emniyet ve ilçe emniyet müdürlüğü yetkililerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Önümüzdeki saatlerde faillerin yakalanması da tarafımıza iletilecek. CHP olarak tüm kadrolarımızla belediye başkanımızın yanındayız. Bugüne kadar hiçbir illegal işlere pabuç bırakmadık. Bundan sonrada bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
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