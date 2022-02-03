Didier Drogba'dan Gomis paylaşımı

Galatasaray formasını 2013-14 döneminde giyen ve 2018'de faal futbol kariyerini noktalayan eski yıldız Didier Drogba, Bafetimbi Gomis'in sarı-kırmızılı takıma dönüşü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

43 yaşındaki eski yıldız, Gomis'e "Yeniden hoş geldin Aslan" ifadelerini kullandı.