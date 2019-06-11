Sporx'te yer alan habere göre Türkiye'de oynanan maçlarda milli marşların ıslıklandığını kaydeden Deschamps, "Türkiye'de milli marşımızın ıslıklaması çok tatsız bir olay ancak bu Fransa'ya ve bizim marşımıza karşı özel bir olay değil. Orada her milli takım bunu yaşıyor. Biz ülkelerin marşlarına saygı bekliyoruz ancak bu sefer bu gerçekleşmedi, bu kötü bir şey ancak böyle oldu. Umarım bir daha böyle bir şey gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MAÇINA FAZLA GİRMEYECEĞİZ"

Türkiye karşısında aldıkları yenilgiyi unuttuklarını da kaydeden Fransız hoca, "Neyin yanlış yaptığımız konusuna fazla girmeyeceğiz. Artık önemli olan Andorra maçı. Farklı bir rakip, farklı bir ortam ve farklı bir atmosfer olacak" dedi.

Fransa ile Andorra, 11 Haziran günü 21:45'te karşı karşıya gelecek.