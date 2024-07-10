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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Didier Deschamps: İspanya yeteneğini gösterdi - Futbol Haberleri

        Didier Deschamps: İspanya yeteneğini gösterdi

        EURO 2024 yarı finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 01:21 Güncelleme: 10.07.2024 - 01:21
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        "İspanya yeteneğini gösterdi"
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        Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'ya 2-1 yenilerek elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "İSPANYA YETENEKLERİNİ GÖSTERDİ"

        Didier Deschamps maçla ilgili, "İspanya bugün çok iyi bir takım olduğunu kanıtladı. Öne geçtiğimiz için şanslıydık ama rakip topu daha iyi kontrol ettiği için bize çok sorun yarattı. Bugün İspanya yeteneklerini gösterdi.'' dedi.

        "YETERİNCE İLERİ GİDEMEDİK"

        Sözlerine devam eden Deschamps, ''Biraz reaksiyon göstermekte geç kaldık. Yeterince sık ileri gidemedik. Oyuncularım çeşitli nedenlerden dolayı bu turnuvada kapasitelerinin %100'ünü kullanamadılar." ifadelerini kullandı.

        "EKSİK OLAN ŞEY BUYDU"

        Gol atma sorunuyla da ilgili konuşan Fransız teknik adam, "Mümkün olduğunca rahat olmalı ve hedefi vurmalısınız. Eksik olan şey buydu. Yine de yarı finale yükseldik ve Kolo Muani sayesinde akan oyunda gol atmanın bir yolunu buldu

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