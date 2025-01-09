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        Haberler Objektife Takılanlar Didem Uzel'den tekelleşme isyanı geldi: 30 yılımı çöp yaptılar - Gaüncel Magazin Haberleri

        Didem Uzel isyan etti: 30 yılımı çöp yaptılar

        Rekabet Kurumu'nun dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlatmasının ardından eski model ve oyuncu Didem Uzel de eleştiride bulundu; "Sektör belirlenen yüz isim içinde dönüyor. Yok yani o yüz kişinin içine giremiyorum. Bu yüzden ınfluencerlık yapıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:06
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        "30 yılımı çöp yaptılar"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; modellik ve oyunculuğu bırakıp uzun süre önce ABD'ye yerleşen Didem Uzel, tatil için İstanbul'a geldi.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Didem Uzel, Rekabet Kurumu'nun dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlatması sonrası konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

        Didem Uzel, 2013'ten sonra ilk kez 2024'te oyunculuk yapmak için kamera karşısına geçti.

        "30 SENEM ÇÖPE GİTTİ"

        Dizi sektöründe menajerlerin hep aynı isimleri yapımlarda oynattığını ve pek çok oyuncunun mağdur edildiğini belirten Didem Uzel; "Sektör belirlenen 100 isim içinde dönüyor. Yok yani o 100 kişinin içine giremiyorum. Bu yüzden sosyal medya fenomenliği yapıyorum. Diğerleri ne yapıyor? Başka sektörde belki bir yere ortak oluyor, belki garsonluk bile yapıyor yazın bir yerde... Bu sektör benim bıraktığım gibi değil, çektim elimi ayağım... 30 senem çöpe gitti, yaktılar. Niye konuşmayayım ben? Ayıp yani bu yapılanlar" diyerek sitem etti.

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        "OYUNCULARI BİR DİZİDE ÖLÜYOR ÖBÜR DİZİDE BAŞLATIYORLAR"

        Yapımcıların, dizileri yurt dışına satarak para kazandığını sözlerine ekleyen Didem Uzel, oyuncuların bölüm başına aldığı astronomik rakamlarla ilgili soruya da; "Yurt dışına dizi satılmazsa yapımcılar Türkiye'de dizi üretemezler. Dizileri finanse edecek para yok ama yurt dışına satılınca para var. Ben milyon alan oyuncu değilim, ben yan kastım ama oraya da giremedim yani orası da tekelleşmiş. Menajerlerin, yapım şirketlerin kendi aldığı koyduğu oyuncu bir dizide ölüyor, sonra pat diye öbür dizide başlatıyorlar. Giremiyorsun içeri" yanıtını verdi.

        REKABET KURULU 21 TEŞEBBÜSE SORUŞTURMA AÇTI

        Öte yandan Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı.

        Kurulun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı:

        Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

        Ancak Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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