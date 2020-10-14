Ünlü manken Didem Soydan yine gündem oldu. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan merak ediliyor. Didem Soydan Kimdir? Didem Soydan kaç yaşında ve nereli? Didem Soydan sevgilisi kim?

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Boyu 1.76 cm olan Didem Soydan adından söz ettiren mankenler arasında yer alıyor. Didem Soydan, anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur.

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı.

İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı. Didem Soydan, modellik işine girmeden önceki işinde yani Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile birlikte çalışıyorlardı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.

DİDEM SOYDAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında birinin olduğu sinyalini veren Didem Soydan ile Burak Deniz'in birlikte olduğu ortaya çıktı.