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Didem Soydan birçok TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol almıştır. 2013’te Güzel Çirkin isimli polisiye dizide Lena karakterini canlandırdı. 2015’te ise sevilen romantik komedi dizisi Aşk Yeniden'de İrem karakterini canlandırdı. Daha birçok dizide rol alan Didem Soydan kimdir? Didem Soydan kaç yaşında, nereli? İşte, Didem Soydan ile ilgili detaylar...
DİDEM SOYDAN KİMDİR?
Anne tarafından Yunanistan, baba tarafından ise Arnavut olan Didem Soydan, modelliğe üniverste yıllarında başladı. Üniversitede hem çalışıp hem okuduğu dönemlerde modellik teklifi aldı. Çıktığı ilk defilede herkesin dikkatini çeken Didem Soydan, ardında pek çok ünlü modacıyla çalıştı. Kliplerde de yer alan Didem Taslan, modellikten sonra oyunculuğa da adım attı. Kamera karşısına ilk kez Bir Hikayem Var isimli film ile geçti. Uzun süredir şarkıcı Can Bonomo ile anılan Didem Soydan, 2016 yazında evleneceklerini duyuran çift yollarını ayırdı.
2012’de Bir Hikayem Var isimli filmde rol aldı. Film, tek hayali film çekmek olan Mert isimli bir adamın, en yakın arkadaşları ile film çekme uğruna verdikleri savaşı anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Kadir Doğulu, Müge Boz, Turan Özdemir, Bülent Çolak, Nuri Alço ve Teoman Kumbaracıbaşı yer aldı. Daha sonra ise Uçurum isimli dizinin ikinci sezonunda yer aldı. Dizi, hayat karşısına farklı mücadeleler veren 6 kişinin yollarının bir gün kesişmesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Mehmet Ali Nuroğlu, Lavinia Loghi, Birkan Sokullu, Birkan Sokullu, Erdal Yıldız, Esra Ronabar ve Selçuk Yöntem yer aldı.
2013’te ise Güzel Çirkin isimli polisiye dizide Lena karakterini canlandırdı. Dizi, birbirleriyle hiç anlaşamayan iki komiser olan Murat ve Nazlı’nın yaşadığı komik olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ali Sunal, Naz Elmas, Gözde Türkpençe, Kemal Uçar, Cahit Gök ve Mehmet Çevik yer aldı. 2014’te ise Mutlak Adalet isimli filmde ufak bir rolle kamera karşısına geçti. Film, eve geldiğinde karısının tecavüze uğradığını gören bir adamın yıllar sonra adaleti kendi başına aramasını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Ozan Akbaba, Bihter Dinçel, Bülent Çolak ve Selin Mamak yer aldı.
2015’te ise sevilen romantik komedi dizisi Aşk Yeniden'de İrem karakterini canlandırdı. Dizi, birbirleriyle anlaşarak evlenen Fatih ve Zeynep’in yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci yer aldı.
YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2015 - Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)
2014 - Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)
2013 - Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)
2012 - Uçurum (TV Dizisi)
2012 - Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)
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