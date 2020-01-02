Didem Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları ifşa eden 35 yaşındaki güzel, bu kez ismini gizlediği bir kişinin sorusunu sosyal medyada yayınladı.

Ünlü modelin Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımda, "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusu ve Soydan'ın yanıtı yer aldı.



Mesajı paylaşmakla yetinmeyen Soydan, cevap olarak "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" ifadelerini kullandı.