* Ben 30 yaşımda burnumu yaptırdım. O yaşa kadar bütün yurt dışı çekimlerimi ve yürüdüğüm bütün defilelerin hepsini o burunla yaptım. 'Modellik yaptığım süreçte burnumu yaptırmayacağım' demiştim.

* Hiç evden çıkmayan bir tipim. O yüzden pandemiyi hiç anlamadım. Ben beş gün evden çıkmasam, 'Aaa neden çıkmadım?' demem. Benim evle işim hiç bitmez.