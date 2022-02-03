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Didem Kınalı: Ben namussuz değilim!

Oryantal Didem Kınalı, çocuk yaşta başladığı mesleğinde yaşadığı zorlukları anlattı. "Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum" diyen Kınalı, "Dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim!" diyerek, isyan etti

03.02.2022 - 13:50 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü oryantal Didem Kınalı, YouTube'da yayınlanan ve psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Katarsis' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Kınalı, çocukluğundan bu güne başından geçenleri anlattı.

  • "BEN NAMUSSUZ DEĞİLİM!"

    İşte Didem Kınalı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    * Sahnede çok mutlum, bir başka Didem oluyorum. Evde de temizlik yapan, temizliği takıntı haline getiren bir Didem var. İki farklı Didem arasında dağlar kadar fark var.

    * Ben insanların hep 'Ailenin kızı' olarak bakmasını istedim. Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum.

    "DANSIN AŞAĞILANDIĞINI GÖRMEK BENİ ÜZÜYOR"

    * Oryantal kıyafetini ben tasarlamadım. Ben dünyada yokken de vardı bu kıyafetler daha da açıktı. Dansın anlamı 'Göbek dansı.' Göbeğinin açık olması gerekiyor. Bunu kapatmayı da denedik ama ona rağmen birçok yerden veto yedik. Evet, seksi bir dans ama bütün danslar öyle değil midir? Bütün şarkıcılar da seksi giyinebilir, oryantal dansın aşağılandığını görmek beni üzüyor.

  • "KOCAM DUYMASIN, BENİ DÖVER!"

    * Yurtdışında küçük kızlara eğitim veriyorum. Türkiye’de yetişkin kadına kocasından gizli derse geliyor ve, 'Kocam duymasın, beni döver.' diyor.

    * Dans etmeyi oyun gibi biliyordum. Annem ve teyzelerim de dans ediyordu. Müzisyen bir ailede büyüdüm. Ten rengimden dolayı okul yıllarım da çok dışlandım. 'Çingene' diyenler oldu.

    "İLK SAHNEYE ÇIKTIĞIMDA 10 YAŞINDAYDIM"

    * Fakir bir ailede büyüdüm. Okulu bıraktım, çalışmaya başladım. İlk dans ettiğimde sahneye çıkarken babamın çoraplarını göğsüme koyup, çıktım. Henüz 10 yaşındaydım. Evde o kadar çok 'Para' lafı konuşuluyordu ki... Artık otomatik olarak beynine yerleşiyordu para kazanma durumu. Anne tarafım Selanik, baba tarafım ise Yunanistan Dedeağaçlı… Ben Kuştepe’de büyüdüm.

  • * İlk pavyona gittiğimde bir solistin arkasında dans ediyordum. Uykun geliyor, erken yatmaya alışıksın ama orada gece dörde kadar durmak zorundasın… Sonra İkitelli’de bir yere gittik, 'Konsomatris olur musun?' dediler. Ne olduğunu bilmiyordum, 'Deneyeyim' dedim. Bir adamın yanına oturdum. Tanımıyorsun, çocuksun adam orada konuşuyor, derdini anlatıyor. Ben de oturdum orada program izledim. Adam bana, 'Sen beni dinliyor musun, ne dedim?' diye sordu. 'Programı izle çok güzel.' dedim. Sonra bana yaşımı sordu, '18'im' dedim. Aslında yalan söyledim. Ben 14 yaşımda kendimi eğittim.

  • "ANNEM, 'ÇALIŞIP, EVE PARA GETİRECEKLER' DERDİ"

    * Bir adam para takmaya çalışırken taciz etti. Kafasında şişe kırıp, kaçtım.

    * Bizim evde hep alkol kokusu vardı. Babam çalışmamı istemiyordu. Annem ise, 'Çalışıp, eve para getirecekler.' derdi. Babamın zaafı alkol olduğu için o yüzden susuyordu. Çok seviyordum babamı, aşıktım ona. Okumamı çok istiyordu ama olmadı.

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