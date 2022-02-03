"BEN NAMUSSUZ DEĞİLİM!"

İşte Didem Kınalı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* Sahnede çok mutlum, bir başka Didem oluyorum. Evde de temizlik yapan, temizliği takıntı haline getiren bir Didem var. İki farklı Didem arasında dağlar kadar fark var.

* Ben insanların hep 'Ailenin kızı' olarak bakmasını istedim. Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum.

"DANSIN AŞAĞILANDIĞINI GÖRMEK BENİ ÜZÜYOR"

* Oryantal kıyafetini ben tasarlamadım. Ben dünyada yokken de vardı bu kıyafetler daha da açıktı. Dansın anlamı 'Göbek dansı.' Göbeğinin açık olması gerekiyor. Bunu kapatmayı da denedik ama ona rağmen birçok yerden veto yedik. Evet, seksi bir dans ama bütün danslar öyle değil midir? Bütün şarkıcılar da seksi giyinebilir, oryantal dansın aşağılandığını görmek beni üzüyor.