        Haberler Objektife Takılanlar Didem Balçın: Tiyatrodan bereketli para kazanılır - Magazin haberleri

        Didem Balçın: Tiyatrodan bereketli para kazanılır

        Oyuncu Didem Balçın, bazı oyuncuların, "Tiyatrodan para kazanılmıyor" yönündeki açıklamalarına yönelik; "Ben hayatım boyunca hep tiyatro yaptım. Bana göre tiyatrodan bereketli para kazanılır. Az ya da çok olmasını tartışmıyorum ama bana hep bereketli oldu" dedi

        Giriş: 06.09.2025 - 10:22 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:22
        "Tiyatrodan bereketli para kazanılır"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Binnur Kaya ile Mert Fırat’ın başrollerini paylaştığı 'Açık İlişki' oyununun prömiyeri Ataşehir DasDas’ta gerçekleştirildi. Yeni sezona bu oyunla başladıklarını belirten Didem Balçın, heyecanını dile getirdi.

        'Açık İlişki'
        'Açık İlişki'

        Geçtiğimiz sezon sona eren 'Zengin Mutfağı' oyununa da değinen Didem Balçın; "Gelecek sezonda da sürprizlerimiz var” diyerek, akıllarda soru işareti bıraktı. Tiyatronun zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan oyuncu, tüm sıkıntılara rağmen yollarına devam ettiklerini söyledi. "Zengin Mutfağı"nın ardından usta sanatçı Şener Şen’in tiyatroyu bıraktığına dair çıkan haberler hatırlatılınca Balçın, olası bir yeni proje sorusuna; “İnşallah… Şener Şen bizim hocamız, her şeyimiz. O ne zaman ne derse biz her zaman varız. Ama şu anda 'onunla şunu yapacağız' demek olmaz. İnşallah olur diyoruz” yanıtını verdi.

        Şener Şen'den açıklama
        Bazı oyuncuların "Tiyatrodan para kazanılmıyor" yönündeki açıklamaları hakkında da konuşan Didem Balçın; “Ben hayatım boyunca hep tiyatro yaptım. Kazandığınız parayla ne yapmak istediğinizle doğru orantılı bir şey. Bana göre tiyatrodan bereketli para kazanılır. Az ya da çok olmasını tartışmıyorum ama bana hep bereketli oldu” dedi.

        "YATIRIM YAPACAK KADAR KAZANMIYORUM"

        Didem Balçın, "Tiyatrodan kazandığınızı nereye yatırıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi: Yatırım yapacak kadar para kazanmıyorum. İhtiyacınızla doğru orantılıdır. Tiyatro size başka bir kapı açar. Tiyatro şanstır, berekettir, seyirciyle birebir buluşma yeridir. Maddi şeylerden çok daha fazlasıdır.

        "KENDİ MODAMI KENDİM YARATIYORUM"

        Modayla arası sorulan Didem Balçın; "Kendi modamı, kendim yaratıyorum. Canım ne isterse onu giyiyorum, takıyorum. Modaya uyduğu için değil, içimden geldiği için alıyorum" diye konuştu.

        #didem balçın

