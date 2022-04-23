"Rol arkadaşlarım bana çok tahammül etti"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Didem Balçın, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"ÇOK ZORLANDIM"

Rol aldığı dizi gereği makyaj ile 90 yaşına kadar gelen ve sonrasında senaryo gereği projeden ayrılan Balçın, çok zorlandığını itiraf etti.

"BANA ÇOK TAHAMMÜL ETTİLER"

Yapımcıların ve rol arkadaşlarının bu duruma tahammül ettiğini ve kendisine çok destek verdiklerini belirten ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Artık oğlunuz Alican ile daha fazla vakit geçirecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Didem Balçın, "Maalesef öyle olmuyor. Tiyatro var, şehirdışı projeleri olacak ve 'Çakallarla Dans 6' geliyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞARIMIZIN SIRRI BU"

Film hakkında kısa detaylar da veren Balçın, "Aynı kadro devam edecek. Sürpriz isimler katılacak. Hayatlarımızı beraber paylaşıyoruz. Başarımızın sırrı bu. Haziran sonu çekimler başlayacak. Bu seri Türkiye’de geçmeyecek." dedi.