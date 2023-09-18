Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı bir kavuşmaya daha sahne oldu

28 Mayıs’ta Sinop Türkeli’nden otobüse binip İstanbul’a gelen Yağmur, İstanbul Esenyurt’tan gelen ihbarla Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tarafından bulundu. Didem Arslan Yılmaz, Yağmur’u aldı ve stüdyoda annesiyle karşı karşıya getirdi.

TORUNUNDAN VAZGEÇMEYECEK

Yağmur annesiyle iletişime geçmedi ve korktuğunu ifade etti. Kızının babasının öldüğünü söyleyen Yağmur, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dini nikahlı eşinin adının açıklanmasını istemeyen Yağmur, şehri terk edeceğini söyledi. Annesi ise kızının birilerinin etkisi altında kaldığını ve yalan söylediğini iddia etti. Torunundan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Canlı yayında öfkelenen anne Emine ve kızının hikayesi; Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de neticeye varacak. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.