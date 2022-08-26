Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında sıcak saatler yaşandı. Silahla vurulmuş halde bulunan Yılmaz Kılınç cinayetinde taraflar arasında gergin anlar yaşadı.

Yılmaz Kılınç’ın eski karısı Rukiye ve üvey kızı Mercan arasındaki gerilim izleyenleri şaşkına çevirdi. Kocasının cinayetiyle yargılanan Rukiye, cinayet günü yaşananların anlatılması üzerine çılgına döndü.



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