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Süleyman Yıldırım 3 Ocak 2019 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde evinin önünde öldürüldü. Cinayet anında eşi, kızı Çiğdem ve damadı Süleyman Gürbüz vardı.

Gözaltına alınan damat Süleyman Gürbüz verdiği ifadede cinayet bıçağının kayınpederinde olduğunu, boğuşma sırasında kaza ile kendisine saplandığını anlattı.

10 ay cezaevinde kalan Süleyman Gürbüz cezaevinden kayınpederinin kardeşi Ramazan Yıldırım’a yazdığı iki mektupta ise eşini ve kayınvalidesini suçladı.



Süleyman Yıldırım’ın kardeşi Ramazan Yıldırım tüm bu gelişmelerin ardından Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına başvurarak gerçeklerin ortaya çıkmasını istedi.



Canlı yayın sırasında Süleyman Yıldırım’ın kızı Çi̇ğdem i̇se önce “Babamı öldüren bıçak ki̇mi̇n eli̇ndeydi̇ görmedi̇m.” dedi. Ardından da “Eli̇nde bıçak olan eşi̇mle annemi̇n arasında babam vardı.” dedi̇. İşte bu noktada gözlerin çevrildiği Süleyman Gürbüz’den çarpıcı bir itiraf geldi. “Kayınpederimi ben öldürmedim!” açıklaması yapan Gürbüz, Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı soruları karşısında cinayeti kendisinin işlediğini kabul etti.



Gürbüz, kayınvalidesiyle tartışması sırasında öfkelenip bıçakla kendisine saldırdığını, o sırada elindeki bıçağı kayınpederi Süleyman Yıldırım’a sapladığını anlattı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!



Yayın devam ederken Süleyman Gürbüz’ün ifadelerini ihbar olarak kabul eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü ekipleri, canlı yayında Süleyman Gürbüz’ü gözaltına aldı.



Gürbüz, ifadesi alınmak üzere Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ne götürüldü.