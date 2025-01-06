Didem Arslan Yılmaz 1 saatte kayıp Enes’i buldu
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme kayıpları bulmaya devam ediyor
Oğulları Enes’i bulmak için programa gelen anne ve baba oğullarından 4 gündür haber alamadığını dile getirip isyan etti.
Programa Enes’in arkadaşı Mehmet Ali bağlanırken, anne ve baba Mehmet Ali’den şüphelendiğini söyledi.
Fakat ilerleyen dakikalarda Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme aldığı son dakika bilgilerle Enes’i bulduğunu açıkladı.
Bulunan Enes, ailesinden kaçtığını ve geri dönmek istemediğini söyledi.
Çocuk şube canlı yayındayken Enes’i emniyete götürdü.