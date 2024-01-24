Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dicle Nehri'ne atlayan genç kız kurtarıldı

        Dicle Nehri'ne atlayan genç kız kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayan genç kız, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nehre atlayan genç kız kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Sur ilçesi Kıtbıl Mahallesinde Dicle Üniversitesi Köprüsü’ne çıkan ismi öğrenilemeyen genç kız, Dicle Nehri'ne atladı. Kızı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nehrin karşısına halat çeken ekipler, intihara teşebbüs eden genç kızı kurtardı.

        Genç kız, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Habertürk Anasayfa