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        Haberler Gündem Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Güncel haberler

        Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

        Diyarbakır'da Dicle Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 11 kişilik aile ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:41
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        Dicle Baraj Gölü'nde 11 kişi mahsur kaldı
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        Dicle Baraj Gölü'nün Yenişehir ilçesi mevkisinde piknik yapan aynı aileden 11 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler mahsur kalan 11 kişiyi botla kurtardı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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