Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DİB-MBSTS BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ 2025 || Son güne girildi! ÖSYM kılavuzu ile 2025 DİB-MBSTS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        DİB-MBSTS başvurusu için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2025 DİB-MBSTS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        DİB-MBSTS başvuru tarihleri 2025 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) başvuruları 27 Şubat Perşembe günü sona erecek. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, DİB-MBSTS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 DİB-MBSTS başvuru ekranı ve ücreti hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DİB-MBSTS için geri sayım başladı. Takvime göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) 12 Nisan’da düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda DİB-MBSTS başvuruları bugün sona erecek. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar ise bu noktada ‘’2025 DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, DİB-MBSTS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        • 2

          2025 DİB-MBSTS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile A Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) başvuru tarihleri belli oldu.

          Takvime göre DİB-MBSTS başvuruları, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

          Geç başvurular ise 10 Mart 2025 tarihinde alınacak.

        • 3

          2025 DİB-MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          2025 DİB-MBSTS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          2025 DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          DİB-MBSTS başvuru ücreti, 800 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (1.200,00 TL) yatıracaklar.

          Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır.

        • 5

          Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

          ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

          Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)

          Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

        • 6

          DİB-MBSTS NE ZAMAN?

          2025-DİB-MBSTS, 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek.

          Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Habertürk Anasayfa