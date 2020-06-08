Bu sezon Club Brugge'le 1'i ilk 11 olmak üzere 6 maça çıkan Diagne, 4 gol atmış ve sözlerini şöyle noktalamıştı:

"İri ve güçlüyüm, iyi top saklıyorum, iyi servis yapıyorum, hava toplarında iyiyim, bitiriciliğim iyi. Bildiğim tek şey, Galatasaray'da ya da başka bir yerde, tekrar oynamak ve gollerimi atmak için sabırsızım."