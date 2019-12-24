Diagne Galatasaray'a dönüyor

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray ile Diagne'nın ayrılığı sadece 6 ay sürdü. Sarı kırmızılı takımın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Senegalli golcü, ligin ikinci yarısında yeniden Galatasaray forması giyecek.

Belçika ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Diagne'yi kadro dışı bırakarak yolları ayırma kararı almıştı. Galatasaray, Brugge’ün bu kararına “Kontrat altındaki tüm şartları karşılayın” yanıtını verdiği, Belçika ekibinin de sözleşmedeki kiralama bedelini karşılamayı kabul ettiği öğrenildi.

Böylece Diagne’nin, Galatasaray’a dönmesi kesinleşti.

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Diagne için Kasımpaşa'ya 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek önemli bir yatırıma imza atmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in, golcü oyuncunun kadro dışı kalmasının değerini düşürme olasılığını göz önüne aldığı, bu nedenle de Senegalli oyuncunun dönüşüne onay verdiği ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu, Ocak ayından itibaren sarı kırmızılılar ile yeniden antrenmanlara başlayacak. Böylece ligin ikinci yarısında Galatasaray’ın forvet hattı Falcao-Diagne ikilisinden oluşacak.