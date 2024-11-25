Path of Exile 2, orijinal oyunun başarısını temel alarak, geliştirme sürecinde pek çok yenilik ve iyileştirme yapılmış bir devam oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Grinding Gear Games ekibi, oyunculara daha zengin ve derin bir oyun deneyimi sunmak için yoğun bir çalışma yürüttü.

DIABLO'YA RAKİP OLABİLECEK Mİ?

REKLAM advertisement1

Path of Exile 2, piyasaya çıktığında hem oyun tarzı hem de grafikleriyle Diablo ve Torchlight gibi devlerle rekabet edecek. Bu popüler action RPG oyunları, benzer mekân ve tasarımları ile oyuncuların dikkatini çekiyor. Path of Exile 2, bu rekabet ortamında kendine sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor. Elbette bu aşamada en büyük avantajı ücretsiz oynanabilecek olması. Ancak rken erişim için 'supporter pack' satın almak gerekiyor. Ücretsiz oynama için ise biraz daha beklemek gerekecek.

REKLAM Oyunun geneline baktığımız zaman güzel grafiklerine sahip olmasına karşın Diablo 4'te gibi olduğu çok kalabalık büyülerin ekranı kapladığı ve hızlı bir oyun olmadığını da görüyoruz. Zengin bir karakter ve grafik tasarımına karşın abartılı bir görüntüsü de yok. Oyun, oyuncuları Vaal uygarlığının kalıntılarında geçen 3. Akt'ı keşfetmeye davet ediyor. Yeni eklenen Monk ve Sorceress gibi karakter sınıfları ile erken erişimde 6 tam sürümde toplam 12 farklı sınıfa sahip olan oyun, oyunculara farklı oyun tarzları sunuyor. Karmaşık yetenek ağacı ve iki farklı dövüş tarzına geçiş yapabilme özelliği, oyunun stratejik derinliğini artırıyor. Path of Exile 2, yeni silahlar, kilitler ve yeniden tasarlanmış siferler gibi ekipmanlarla oyunculara çeşitli seçenekler sunuyor. Oyunun pasif yetenek ağacı, 2000 yetenek içerecek şekilde genişletildi ve oyuncuların iki farklı dövüş tarzına özgürce geçiş yapmalarına olanak tanıyor.

6 ARALIK'TA ERKEN ERİŞİME AÇILIYOR Path of Exile 2, 6 Aralık 2024 tarihinde Early Access olarak piyasaya sürülecek. Oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte, oyuncular yeni mekanikleri ve hikaye öğelerini deneyimleyebilecekler. Bu yeni oyun, Path of Exile serisinin hayranları ve action RPG severler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.