Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövüldü. Temel Kankıran, bu saldırının ardından teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili haberi servis eden Demirören Haber Ajansı (DHA),bir de fotoğraf servis etti. Ancak fotoğrafın Temel Kankıran'a ait olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine DHA, sehven geçtiğini belirttiği fotoğrafı iptal ederek abonelerini uyardı ve üzüntülerini dile getirdi.

TEMEL KANKIRAN KİMDİR?

İş insanı Temel Kankıran, 2017 yapımı Reis ve 2019 yapımı Ölü Yatırım filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Temel Kankıran, yaklaşık 2.5 yıl önce şarkıcı Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan ile sevgili oldu. 11 Eylül 2019 tarihinde sevgilisine uyguladığı şiddet ile gündeme gelen Kankıran, teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.