Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının katıldığı DGS sınavı tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce DGS adayının merakla beklediği 2021 DGS Sınav sonuçlarını 11 Ağustos'ta açıklanmıştı. İşte 2021 DGS tercihleri hakkında merak edilenler...

2021 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

2021 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları için tıklayınız

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır.

Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları için tıklayınız

2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.