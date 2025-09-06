DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih/yerleştirme sonuçları bekleniyor

2025-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.