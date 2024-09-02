DGS sonuçları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgula
Dikey Geçiş Sınavı kapsamında 30 Haziran'da sınava giren adayların gündeminde DGS sonuçları yer alıyor. DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklanacak olup gözler ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Normal şartlarda 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sınav sonuçları hala açıklanmadı. Sınava katılan binlerce kişi DGS sonucuna göre 2 yıllık eğitimini 4 yılık lisans eğitimine çevirecek. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanaca, bugün açıklanır mı? İşte Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgula
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DGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, iki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların sorguladığı konular arasında yer alıyor. Bu yıl 30 Haziran tarihinde yapılan 204 DGS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini ÖSYM sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır. Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Sonuçların Eylül ayı başında açıklanması bekleniyor.
DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
ÖSYM tarafından net bir şekilde DGS'nin hangi tarihte açıklanacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle henüz DGS sonuç tarihi kesin olarak bilinmiyor.
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DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.