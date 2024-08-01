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        Haberler Bilgi Gündem DGS sonuç tarihi: 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS sonuç tarihi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        30 Haziran Pazar günü gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından gözler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak adına sınava giren adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. İşte 2024 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 00:56 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:56
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        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen sınava katılım gösteren lisans adayları, DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç sorgulama ekranı...

        • 2

          DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

        • 3

          DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

          DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.

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