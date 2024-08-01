DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.