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        Haberler Bilgi Yaşam DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI || DGS sonuçları açıklandı! 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

        DGS sonuçları açıklandı! 2024 DGS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanmıştı. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS sınavının sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu. Beklenen duyuru bugün geldi. DGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden erişime açıldı. İşte 2024 DGS sonuç sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:19
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        • 1

          DGS sonuç tarihi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. 2024 DGS sonuçları açıklandı. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, sınav puanı ve sıralama bilgilerine ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. İşte DGS 2024 sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        • 2

          2024 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı.

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada’’ 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.’’ ifadelerine yer verildi.

        • 3

          2024-DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

          2024-DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024 DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI YAYIMLANDI

          2024-DGS: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

          30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

          Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme”ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

          2024-DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

        • 5

          DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

        • 6

          DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

          DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

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