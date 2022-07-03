2022 DGS için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Öğrenciler, 3 Temmuz Pazar günü tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı için ter dökecek. Sınava katılım sağlayacak adayların yanı sıra velileri de "2022 DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, DGS sınavı saati ve sınavla ilgili tüm merak edilenler...