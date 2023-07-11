Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        DGS'ye kaç gün kaldı? DGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

        Dikey Geçiş Sınavı tarihi ve DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yılık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınav giriş yeri belgesi sorgulamasını ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte 2023 DGS sınav giriş belgesi sorgulaması...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 09:55
        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş belgeleri adayların erişime açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavda adaylara 100 soru sorulacak. Öğrenciler DGS sınav giriş yeri belgesini ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden alınabiliyor. İşte DGS sınav tarihi ve sınav giriş yeri belgesi sorgulama ekranı...

        • 2

          2023 DGS BAŞVURULARI SONA ERDİ!

          2023 ÖSYM sınav takvimi ile; 

          DGS başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başladı ve 5 Haziran 2023 tarihinde sona erdi.

        • 3

          2023 DGS NE ZAMAN?

          İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

          ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

        • 4

          2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

          Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler sonuçlarını 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM'den sorgulayabilecek.

        • 5

          DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

          16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AB'den üyelik ve vize serbestisi açıklaması
        AB'den üyelik ve vize serbestisi açıklaması
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Düğünde kan aktı! 16 yaşındaki kız çocuğu...
        Düğünde kan aktı! 16 yaşındaki kız çocuğu...
        Özkan Uğur'a veda günü
        Özkan Uğur'a veda günü
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        Fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
        Fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması
        Arda Güler sahaya indi!
        Arda Güler sahaya indi!
        Cami hoparlöründen eleman anonsu
        Cami hoparlöründen eleman anonsu
        Cimbom güle oynaya!
        Cimbom güle oynaya!
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        Maç sonu Icardi açıklaması!
        Maç sonu Icardi açıklaması!
        Ağrı'daki festivalde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi
        Ağrı'daki festivalde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi
        Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil yandı: 3 ölü
        Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil yandı: 3 ölü
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
        Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil