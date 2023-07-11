DGS'ye kaç gün kaldı? DGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
Dikey Geçiş Sınavı tarihi ve DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yılık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınav giriş yeri belgesi sorgulamasını ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte 2023 DGS sınav giriş belgesi sorgulaması...
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Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş belgeleri adayların erişime açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavda adaylara 100 soru sorulacak. Öğrenciler DGS sınav giriş yeri belgesini ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden alınabiliyor. İşte DGS sınav tarihi ve sınav giriş yeri belgesi sorgulama ekranı...
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2023 DGS BAŞVURULARI SONA ERDİ!
2023 ÖSYM sınav takvimi ile;
DGS başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başladı ve 5 Haziran 2023 tarihinde sona erdi.
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2023 DGS NE ZAMAN?
İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.
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2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler sonuçlarını 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM'den sorgulayabilecek.
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DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.