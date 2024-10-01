Hatırlanacağı gibi 2024 Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran'da düzenlendi. DGS ek tercih tarihleri, ek yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi sonrasında adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2024 DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili son gelişmeler...