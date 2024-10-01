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        Haberler Bilgi Gündem DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı m, dikey geçiş ek tercih nasıl yapılır?

        DGS ek tercihler var mı, ne zaman başlayacak?

        ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde Dikey Geçiş Sınavı 2024 tercih sonuçları duyuruldu. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar ise ek tercih tarihlerine odaklandı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS ek tercihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 21:22 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:16
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        • 1

          Hatırlanacağı gibi 2024 Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran'da düzenlendi. DGS ek tercih tarihleri, ek yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi sonrasında adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2024 DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili son gelişmeler...

        • 2

          DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 DGS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

          Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        • 3

          Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek tercih süreci başlayacak.

          DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.

        • 4

          DGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

          2024 DGS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 9 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacak. Kayıt sürecinin ardından boş kontenjan kalması durumunda üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

        • 5

          2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

          2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre gerçekleştiriliyor:

          DGS BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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