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        Haberler Gündem DGS ek tercih taban puanları: 2023 DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjan listesi açıklandı mı?

        DGS ek tercih taban puanları: 2023 DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

        Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme süreci 29 Eylül tarihi itibarıyla başladı. DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar netlik kazanmış oldu. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS ek tercih kılavuzu ile belirlenen tarihleri arasında taban puanları ve boş kontenjan listesine göre tercihlerini oluşturacak. İşte 2023 DGS taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 00:38 Güncelleme: 30.09.2023 - 00:38
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        • 1

          DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından taban puanları ve boş kontenjan listesi belli oldu. DGS ek yerleştirme işlemleri 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Belirtilen tarihler arasında taban puanları ve boş kontenjan listesine göre tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Peki, "2023 DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjan listesi açıklandı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          DGS EK TERCİHLERİ BAŞLADI!

          2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

        • 3

          DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        • 4

          DGS TABAN PUANLARI

          DGS tercih sonuçları sonrasında DGS taban puanları açıklanmıştı. DGS ek tercihleri hazırlanırken DGS taban puanları listesinden yararlanılabilir.

          DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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