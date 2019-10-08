DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler 1-7 Ekim tarihleri arasında DGS ek tercih yaparak bir kez daha şansını denedi. Peki, DGS ek tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi mi?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

ÖSYM'den henüz DGS ek tercih sonuçlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz aylar göz önünde bulundurulursa DGS ek tercih sonuçları Ekim ayının 26'sında sonuçlanmıştı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ile ilgili detaylar üniversiteler tarafından yayınlanmaktadır. Kayıt için adaların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.