DGS, Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan sınavın ismi. 2020 DGS sınavı için geri sayım başladı.

2020 DGS Başvuruları Ne Zaman?

ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Diğer detaylar ise ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru kılavuzunu yayımlaması ile birlikte cevap bulacak.

DGS Sınavı Ne Zaman?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

Sınava Kimler Başvurabiliyor?

DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranacak. Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilecek.