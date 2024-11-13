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        Haberler Bilgi Gündem DGS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM sınav takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri belli oldu! İşte 2025 DGS sınav tarihleri

        DGS 2025 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2025 DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

        ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan takvim ile 2025 DGS başvuru tarihleri belli oldu. Bu noktada gelecek yıl söz konusu sınava katılım sağlayacak olan ön lisans mezunu adaylar, ''DGS 2025 ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı başvuru, sınav ve sonuç tarihleri için 2025 ÖSYM sınav takvimi mercek altına alındı. Peki DGS ne zaman yapılacak? İşte 2025 DGS başvuru tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:13
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        • 1

          ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı. Böylece önümüzdeki yıl yapılacak Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım resmen başladı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar ise bu noktada ‘’DGS 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvurular ne zaman alınacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. 2025 DGS sınavına girmek isteyen adayların önce DGS başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapması gerekiyor. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi ile 2025 DGS sınav tarihleri...

        • 2

          DGS 2025 NE ZAMAN? 2025 DGS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimi yayımlandı.

          Takvime göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

        • 3

          DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          ÖSYM sınav takvimine göre 2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 02 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

          DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

        • 4

          DGS 2025 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          DGS 2025 başvuru ücreti henüz belli olmadı.

          DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzu ile belli olacak. Başvuru kılavuzu ise Mayıs ayında yayımlanacak.

        • 5

          DGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre 2025 DGS sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

          2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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