ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı. Böylece önümüzdeki yıl yapılacak Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım resmen başladı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar ise bu noktada ‘’DGS 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvurular ne zaman alınacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. 2025 DGS sınavına girmek isteyen adayların önce DGS başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapması gerekiyor. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi ile 2025 DGS sınav tarihleri...