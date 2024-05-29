Dezenflasyon nedir, ne demek?

DEZENFLASYON NASIL OLUR?

Dezenflasyonun nihai amacı, enflasyon oranını belirli bir seviyenin altına düşürmektir. Bir ekonomide yüksek enflasyon yıllara bağlı olarak düşme eğiliminde ise bu kavramın varlığından söz edilebilir.Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.