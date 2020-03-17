17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dezenfektan nasıl yapılır? Evde dezenfektan hazırlanışı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, evde el dezenfektanlarının üretilebileceğini belirterek, "Etil alkol ve aleo veranın yanında lavanta yağı, çay çiçeği yağı ve karanfil yağıyla desteklenen bir ürünle çok rahat, güvenle kullanılabilen bir el dezenfektanı yapabiliriz. Bu sayede bu işi ahlaksızlık haline getiren, 'korona teröristleri' diyebileceğimiz gruba karşı da etkin bir mücadele vermiş oluruz" dedi.
EVDE EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı elleribn özellikle sabunlu suyla yıkanmasını tavsiye ediyor. Buna fırsat olmadığında ise alkollü dezenfektanların kullanılabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar da kimilerini evde el dezenfektanı yapmaya yöneltti.
1 tatlı kaşığı boraks
2 çorba kaşığı beyaz sirke
2 bardak sıcak su
½ çay kaşığı kekik yağı
3 damla çay okaliptus yağı
Evde doğal el dezenfektanını hazırlamak için tüm malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun. Tüm malzemeleri sırayla bu şişeye koyup çalkalayın. İşte elleriniz için dezenfektan jeli.
EVDE ANTİBAKTERİYEL JEL TARİFİ
- 2 kaşığı doğal aloe vera jel
- 20 damla limon yağı
- 10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı
- 10 okaliptus yağı
- 10 damla karanfil tomurcuğu yağı
Kapaklı bir şişeye suyu ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine tüm yağları damlatın ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işlemini uzun süre uygulamak, jelin kıvamı açısından önemli. İşte hepsi bu kadar, antibakteriyel jel kullanıma hazır! Dilerseniz küçük şişelere doldurup yanınızda taşıyabilir veya evde saklayabilirsiniz.
Ev yapımı dezenfektan spreyi
- 2/3 fincan yüksek dayanıklı votka
-1/2 su bardağı beyaz damıtılmış sirke
- 3/4 fincan damıtılmış su
- 30-40 damla çay ağacı esans yağı
- 30-40 damla Limon özü yağı
- Sprey şişesi
Şişeye votka, sirke ve suyu dökün. Tüm yağları ekleyin. Tüm maddeleri şişeye yerleştirdikten sonra ağzını kapatın ve iyice çalkalayın. Önce dezenfekte edilecek alanı silin ardından spreyi sıkın ve yeniden silip kurutun. Her kullanımdan önce şişeyi sallamayı unutmayın.
EL DEZENFEKTANI NE SIKLIKLA VE HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?
Mikroorganizmalara karşı öldürücü etkisi bulunan çeşitli alkol türleri bulunuyor. En yaygın kullanılanlar ise etil alkol ve izopropil alkoldür. Alkollerin bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkili olduğu söyleniyor. Ancak dirençli olan bakteri türleri üzerinde kalıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Alkol miktarı hacmi %50'nin altında ise, mikroplar üzerindeki öldürücü etkisi de oranda düşüyor. En büyük etki ise mikrobun türüne göre, %60-%90 aralığında görülüyor. Corona virüs vaka sayısının artmasıyla birlikte temizlik önlemleri artırılmaya başlandı. Uzmanlara göre, gün içinde herhangi bir yere temas ettikten sonra elleri el dezenfektanı ile temizlemek gerekiyor. Uzmanlar virüslerin yayılmasını önlemek için günde en az beş altı kez el temizleme jeli ve kolonyanın kullanılmasını öneriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!