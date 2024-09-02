Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan aşk pozu
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası çiftten ilk aşk pozu geldi
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Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.
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Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.
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Ayrılığa dayanamayan çift, 8 ay sonra aşklarına yeniden bir şans vemişti.
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İkiliden barışma sonrası ilk aşk pozu geldi. Devrim Özkan, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Torreira da aynı kareyi İspanyolca'da 'Hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notuyla paylaştı.
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Devrim Özkan, barışma sonrası geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçını izlemişti. Ünlü oyuncu, Galatasaray'ın 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçı büyük heyecanla takip etmişti.
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Galatasaray taraftarları, maç öncesi Devrim Özkan ile Lucas Torreira'yı aynı karede fotoğraflamıştı. Çiftin barışmasını bu görüntüler belgelemişti.
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