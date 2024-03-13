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        Haberler Kültür-Sanat Resim Devrim Erbil'in ‘Insprirations’ sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde

        Devrim Erbil'in ‘Insprirations’ sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde

        Devrim Erbil'in 60. sanat yılını kutlamak için usta ressam ve 34 sanatçı dostunun eserlerinin yer aldığı 'Insprirations' sergisi, Renk Erbil küratörlüğünde 20 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sinema Müzesi'nde sergilenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 00:32 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:32
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        Devrim Erbil sergisi Sinema Müzesi'nde
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        Devrim Erbil'in 60. sanat yılını kutlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Inspirations' sergisi, İstanbul Sinema Müzesi geçici sergi salonunda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk modern sanatının efsane ismi Erbil’in yağlı boya, ipek halı ve NFT gibi farklı tekniklerle ürettiği ve daha önce hiç sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra usta ismin 60 yıl içerisinde birlikte yol yürüdüğü değerli 34 sanatçının eserleri de modern sanat tutkunlarını benzersiz bir modern sanat deneyimi yaşatacak.

        Renk Erbil tarafından kurulan ve Türk modern sanatını çağın ötesine taşıyan kreatif projelere imza atan Londra merkezli Renko London organizasyonuyla gerçekleştirilecek sergi 20 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. İstanbul’un 60 yıllık tarihini gözlemleyen bir sanatçı olarak Erbil'in şehrin çeşitli yönlerini resmettiği, yaşamın ritmi ve deviniminden ilham aldığı eserleri, sanat tutkunlarını İstanbul’da eşsiz bir sanat yolculuğuna çıkaracak.

        İstanbul Sinema Müzesi
        İstanbul Sinema Müzesi

        Sergide; A. Cem Şahin, Aydın Ayan, Bahri Genç, Beste Alperat, Can Ayan, Celalettin Tandoğdu, Çiğdem Erbil, Emirhan Bıçakcı, Ercüment Kalmık, Eren Eyüboğlu, Ergin İnan, Erol Evgin, Esra Meral, Fethi Arda, Gülten İmamoğlu, Hanefi Yeter, Kudret Türküm, Memiş Aslan, Mustafa Pilevneli, Nezih Çavuşoğlu, Nezir Korkmaz, Renk Erbil, Sadık Altınok, Saime Taktak, Şebnem Bahar, Süleyman Saim Tekcan, Tanju Demirci, Turan Erol, Yasemin Öztürk, Zühtü Müridoğlu’nun eserleri de yer alacak.

        Devrim Erbil'in 60. sanat yılına özel gerçekleşecek sergi, İstanbul'un en önemli sanat ve kültür merkezlerinden biri olan Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde konumlanan, tarihi 200 yıla yaklaşan binada yer alan İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleşecek.

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        #İstanbul Sinema Müzesi
        #Devrim Erbil
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